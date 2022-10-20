РФ не способна обеспечить своих мобилизованных, поэтому с помощью "военного положения" переведет эту ответственность на аннексированные территории, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что проблемы обеспечения всем необходимым мобилизованных российских военных Россия перенесет на аннексированные регионы Украины, в которых диктатор Владимир Путин незаконно ввел режим "военного положения"
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Оказалось так, что эта мобилизация только чмобиков показала, что Россия не способна их обеспечивать, всего не хватает. И сейчас, собственно, эти проблемы переносятся теперь на эти регионы, где объявлено военное положение. Где собственно губернаторы, а главное – военные начальники, на этих участках становятся главными для того, чтобы с одной стороны подавить любые проявления свободы, а с другой – использовать все рычаги, чтобы удовлетворять потребности мобилизации в широком формате", - сказал он.
- Владимир Путин ввел режим "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
- Военное положение, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным на временно оккупированных территориях Украины, это " отчаянная тактика ", направленная на установление контроля.
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