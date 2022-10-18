РФ не сообщила США о проведении ядерных учений
Россия еще не сообщила США об обучении своих ядерных сил, ожидаемых в ближайшее время
Об этом заявил высокопоставленный военный представитель США, передает Reuters.
Согласно информации, Россия, вероятно, через несколько дней проведет испытательные пуски ракет во время ежегодных учений своих стратегических ядерных сил "Гром".
Представители США уверяют, что согласно новому договору, Россия обязана заблаговременно сообщать о таких пусках ракет.
"Нет, мы не получали никаких официальных уведомлений", - сказал военный.
- Президент России Владимир Путин хочет продемонстрировать готовность применения ядерного оружия посредством ядерного испытания на границе с Украиной.
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