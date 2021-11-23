РФ не собирается ни на кого нападать, - Песков о возможном вторжении в Украину
Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что Россия не собирается нападать на Украину, а Киев "планирует агрессивные действия против Донбасса"
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление журналистам спикера президента РФ Дмитрия Пескова во вторник, 23 ноября.
"Неоднократно заявляли на разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов", – отметил он.
Пресс-секретарь Путина заверил, что РФ "не вынашивает никаких агрессивных планов".
"Кто на кого нападет – Россия на Украину или Украина на Россию? Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению, а мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, "ЛНР" и "ДНР" , это нюанс, который нужно правильно трактовать", – заявил Песков.
Песков добавил, что Россия глубоко озабочена "провокационными действиями" со стороны ВС Украины на линии столкновения на Донбассе и подготовкой Киева к возможному силовому решению проблемы.
По словам представителя Кремля, "лучшей гарантией безопасности Украины от России является реализация минских договоренностей.
- Напомним, американская разведка опубликовала карту с местами возможного вторжения РФ в Украину этой зимой.
- Вчера, 22 ноября, Песков заявил , что западные и украинские СМИ "проводят целенаправленную информационную кампанию о возможности вторжения РФ в Украину", а Киев якобы и сам наращивает военные силы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.73
Покупка 26.73Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 30.03Продажа 30.47
- Актуальное
- Важное