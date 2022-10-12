Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Назначение Суровикина не приведет к дальнейшей "сириизации" российских операций в Украине, потому что пространство боевых действий в Украине принципиально отличается от пространства боевых действий в Сирии, а прямые сравнения с сирийской "игрой" Суровикина скрывают тот факт, что Россия сталкивается с совсем другими вызовами в Украине", - говорится в сообщении.

Аналитики подчеркивают, что Россия не может дальше "сириизировать" войну главным образом из-за ее неспособности получить преимущество в воздухе, что и "исключает ее способность начать масштабные кампании ковровых бомбардировок по Украине, которые она проводила в Сирии".

В Институте оценили, что российские воздушные операции были бы заметно другими, если бы они проводились в спорном воздушном пространстве или в более сложной среде противовоздушной обороны, как это происходит в Украине.

"Поэтому очень маловероятно, что роль Суровикина как командующего театром повлечет за собой фундаментальное изменение российских воздушных и ракетных операций в Украине, пока западные сторонники Украины будут продолжать поставлять Киеву противовоздушную оборону, необходимую для того, чтобы предотвратить Россию получить преимущество в воздухе", - говорится в отчете.

Также отмечается, что возможно российские военные чиновники координировали назначение Суровикина и удары крылатыми ракетами по украинской критической инфраструктуре 10 октября, чтобы возобновить восприятие российского министерства обороны.

"Кто бы ни был назначен командиром театра боевых действий, он должен контролировать удары крылатыми ракетами 10 октября, которые, по сообщениям украинской разведки, были запланированы еще 2 октября (и которые Суровикин точно не планировал, не готовил и не проводил в день своего назначения). )", - говорят аналитики.

Как отмечается, российские милблогеры недавно восхваляли как массовую волну страйков 10 октября, так и назначение Суровикина, и соотнесли их как "положительные события для российских операций в Украине".

"Этот нарратив может быть связан с текущими российскими информационными операциями по реабилитации репутации командования Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина после неудач России вокруг Лимана в рамках более широкой кампании по укреплению общественного мнения по поводу российского военного истеблишмента. Минобороны России, по всей видимости, инвестирует в восстановление своего общественного имиджа", - добавляют в ISW.

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