РФ не сможет ремонтировать грузовые самолеты Антонова ни в одной стране: СБУ разоблачила "прокладку", созданную оккупантами для обхода санкций
Служба безопасности Украины обнаружила компанию РФ, которая под прикрытием была зарегистрирована в Ближнем Востоке и планировала обслуживать транспортные самолеты России
Об этом информирует на странице в Фейсбуке Служба безопасности Украины .
"СБУ помешала России обойти ранее введенные санкции по ремонту транспортных самолетов типа "Ан". Спецслужба установила, что РФ зарегистрировала фирму-"прокладку" в одной из стран Ближнего Востока, которая якобы не имеет отношения к Москве", - объясняют в пресс-службе.
Такая схема позволила врагу обслуживать тяжелые транспортные самолеты. СБУ рассекретила планы РФ, а профильные украинские ведомства отменили действие сертификата техобслуживания для фиктивного посредника России. Теперь агрессор не сможет ни в одной стране мира ремонтировать свои грузовые самолеты, произведенные за лицензию ГП "Антонов".
"Это существенно ударит по логистике кафиров, поскольку они использовали более десяти тяжелых судов типа "Ан-124" для перевозки личного состава и тяжелой бронированной техники в ходе полномасштабного вторжения на территорию Украины", – добавляют в сообщении.
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