РФ не сможет обеспечить Крым электричеством от Запорожской АЭС, - глава Укрэнерго
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что электричество от Запорожской АЭС невозможно подать во временно оккупированный Крым
Об этом он заявил во время брифинга, передает УНИАН .
"Присоединение чего-то к Крыму, в частности ЗАЭС, - это с технической точки зрения история из разряда о запуске космических кораблей в космос при помощи катапульты. Нет такой линии, которая называется "ЗАЭС - Крым", то есть они не связаны непосредственно сетевой инфраструктурой. Выдать что-либо в Крым с ЗАЭС технически невозможно", - рассказал Кудрицкий.
Он отметил, что такие вероятные планы россиян абсолютно невыполнимы.
- Исполняющий обязанности главы Энергоатома Петр Котин рассказал, что российские оккупанты, захватившие Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, объявили объект собственностью Росатома
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