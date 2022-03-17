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Главная война с Россией РФ не сможет обеспечить Крым электричеством от Запорожской АЭС, - глава Укрэнерго

РФ не сможет обеспечить Крым электричеством от Запорожской АЭС, - глава Укрэнерго

17 мартa, 2022 четверг
14:13
война с Россией

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что электричество от Запорожской АЭС невозможно подать во временно оккупированный Крым

Об этом он заявил во время брифинга, передает УНИАН .

"Присоединение чего-то к Крыму, в частности ЗАЭС, - это с технической точки зрения история из разряда о запуске космических кораблей в космос при помощи катапульты. Нет такой линии, которая называется "ЗАЭС - Крым", то есть они не связаны непосредственно сетевой инфраструктурой. Выдать что-либо в Крым с ЗАЭС технически невозможно", - рассказал Кудрицкий.

Он отметил, что такие вероятные планы россиян абсолютно невыполнимы.

  • Исполняющий обязанности главы Энергоатома Петр Котин рассказал, что российские оккупанты, захватившие Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, объявили объект собственностью Росатома

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Запорожская АЕС
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