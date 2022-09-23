Об этом передают в The Guardian со ссылкой на западную разведку.

"Мы считаем, что им будет очень сложно учиться, не говоря уже о том, чтобы обеспечить столь большие силы", заявил один из представителей западной разведки.

Он добавил, что призывникам предположительно выдадут "старые вещи и ненадежное снаряжение".



Издание также пишет, что на Западе не слишком опасаются недавних ядерных угроз Путина и предполагают, что после псевдореферендумов РФ может не применить ядерное оружие.

"Русские красные линии не обязательно расположены там, где они говорят", – рассказал один из чиновников.

Западные официальные лица считают, что во время найма россиян существовал явный региональный уклон, сосредотачивавшийся на бедных районах и меньшинствах на востоке страны и избегавший городских центров среднего класса страны. Да, они не видят набора лиц в Санкт-Петербурге или Москве.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных .

22 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия избрала путь конфронтации, объявив частичную мобилизацию, поддержав организацию незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины.

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