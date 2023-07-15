РФ не сможет долго удерживать фронт в Запорожском направлении, - военный эксперт Свитан
Военный эксперт Роман Свитан считает, что российские оккупационные войска не смогут долго удерживать позиции на Запорожском направлении под давлением ВСУ
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"В России сейчас проходят два процесса. Первый связан с мятежом Пригожина и все генералы, связанные с этими событиями, пытаются протащить своих людей в вертикаль минобороны РФ. Сейчас вся линия поддержки Суровикина просто сыпется", - пояснил Свитан.
Эксперт считает, что россияне не смогут долго удерживать позиции на Юге Украины
"Другой очень интересный процесс, который проходит в РФ и уже вышедший в информационное поле, происходит на Запорожском направлении. В частности, исходя из задач на поле боя россияне не смогут долго удерживать фронт на Запорожском и Херсонском направлениях. Первыми у них посыплется именно эти два". Понимая это, российский Генштаб не передает на эти направления достаточное количество боеприпасов и техники, таким образом они пытаются уменьшить количество трофейной техники для ВСУ, поэтому получается, что российские генералы, управляющие войсками на Запорожском на Херсонском направлениях, находятся в невыгодной боевой позиции. Все эти события вызывают недовольство этих генералов", – добавил он.
- За время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 237180 военных, 3807 беспилотников и 4102 танка. За 14 июля украинские защитники отразили все вражеские атаки в районе Береховки.
- 15 июля в минобороны Великобритании сообщили, что российские офицеры выражают все большее недовольство работой высшего военного руководства РФ , в том числе министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба генерала Валерия Герасимова.
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