Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В России сейчас проходят два процесса. Первый связан с мятежом Пригожина и все генералы, связанные с этими событиями, пытаются протащить своих людей в вертикаль минобороны РФ. Сейчас вся линия поддержки Суровикина просто сыпется", - пояснил Свитан.

Эксперт считает, что россияне не смогут долго удерживать позиции на Юге Украины

"Другой очень интересный процесс, который проходит в РФ и уже вышедший в информационное поле, происходит на Запорожском направлении. В частности, исходя из задач на поле боя россияне не смогут долго удерживать фронт на Запорожском и Херсонском направлениях. Первыми у них посыплется именно эти два". Понимая это, российский Генштаб не передает на эти направления достаточное количество боеприпасов и техники, таким образом они пытаются уменьшить количество трофейной техники для ВСУ, поэтому получается, что российские генералы, управляющие войсками на Запорожском на Херсонском направлениях, находятся в невыгодной боевой позиции. Все эти события вызывают недовольство этих генералов", – добавил он.