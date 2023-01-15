"РФ не сможет деморализовать украинцев": США пообещали Украине ПВО в ответ на массированный обстрел от России
В Белом доме заявили, что попытки России деморализовать украинский народ ракетными ударами провалятся, а США и дальше будут оказывать Украине помощь, в частности ПВО
Об этом сообщает CNN .
"Эти удары являются еще одним примером жестокой и варварской войны, которую ведет Россия. США будут продолжать предоставлять Украине то, что ей нужно для самозащиты, в частности системы ПВО. Вместе с нашими союзниками и партнерами – мы продолжим нашу работу, чтобы привлечь российские силы к ответственности за их военные преступления и зверства. Россия продолжает недооценивать силу и решительность украинского народа, и эти последние попытки деморализовать его снова провалятся", - заявил спикер Совета национальной безопасности США
- Утром 14 января РФ нанесла удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.
- Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.
- Российская армия также нанесла ракетный удар по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома.
- Также россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть Харькова обесточена и в метро остановились поезда.
- В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 60 человек, 12 погибших и полностью обесточен один из районов города
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