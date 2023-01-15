"РФ не сможет деморализовать украинцев": США пообещали Украине ПВО в ответ на массированный обстрел от России

Об этом сообщает CNN .

"Эти удары являются еще одним примером жестокой и варварской войны, которую ведет Россия. США будут продолжать предоставлять Украине то, что ей нужно для самозащиты, в частности системы ПВО. Вместе с нашими союзниками и партнерами – мы продолжим нашу работу, чтобы привлечь российские силы к ответственности за их военные преступления и зверства. Россия продолжает недооценивать силу и решительность украинского народа, и эти последние попытки деморализовать его снова провалятся", - заявил спикер Совета национальной безопасности США

Утром 14 января РФ нанесла удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.

Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.

Российская армия также нанесла ракетный удар по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома.

Также россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть Харькова обесточена и в метро остановились поезда.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 60 человек, 12 погибших и полностью обесточен один из районов города

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