Об этом сообщила украинская разведка в телеграмме .

"Стратегическая цель России относительно полной оккупации нашей территории не достигнута. Во вторых, мы четко видим и располагаем информацией о том, что и в законодательном органе РФ, и в правительстве, и в других структурах сейчас активно прорабатываются все вопросы, связанные с возможной интеграцией временно оккупированных территорий в Российскую Федерацию - в политическом плане, экономическом и территориальном. Как это будет происходить, мы посмотрим ближе к осени. 11 сентября - это единственный день голосования", - отметил представитель разведки Вадим Скибицкий.

Он отметил, что действия россиян в Донецкой, Херсонской, Луганской областях доводят их подготовку к "референдуму". Также Вадим Скибицкий добавил, что в РФ готовят законодательные инициативы по упрощению получения гражданства относительно интеграции или присоединения территорий к России.

Также представитель Главного управления разведки отметил, что всеобщую мобилизацию кремль может объявить тогда, когда и войну.

"Путин не признает то, что он не достиг своей основной цели по оккупации в короткие сроки, он продолжает так называемую "специальную военную операцию" и не хочет признать, что это полномасштабная война. И не только на территории Луганской и Донецкой областей, как он" говорил, а это полномасштабная война против украинского государства, против украинского народа", - подчеркнул он.

4 июля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ разрабатывает несколько сценариев по результатам "референдумов" на оккупированных территориях.

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