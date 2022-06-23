"РФ не считает утраченных жизней": премьер Эстонии призвала Запад не недооценивать военную состоятельность России

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на интервью Каллас для издания АР .

"Я слышала разговоры: мол, больше нет угрозы (со стороны России – ред.), поскольку они себя истощили. Нет, это не так", – заявила Кая Каллас.

Премьер также добавила, что армия РФ имеет еще много военнослужащих, которые могут пойти воевать в Украине, поскольку кремль "не считает утраченных жизней".

"Они не считают количество утраченной там артиллерии. Поэтому не думаю, что нам следует недооценивать тот факт, что в долгосрочной перспективе они смогут поддерживать наступление", – сказала Каллас.

По ее мнению, странам Запада важно снова не повторить ту же ошибку, что и в случае с оккупацией Крыма, Донбасса или Грузии, когда с Путиным пытались вести переговоры.

"Для нас важно больше не повторять эту ошибку. Мы уже трижды ее совершали, когда считали основной целью переговоры и договоренности о мире. Единственное, что слышит при этом Путин: "я могу продолжать, потому что никакого наказания не будет". И с каждым разом, с каждым в следующий раз это приведет к большему количеству человеческих страданий", - добавила Каллас.

В Эстонии строители завершили обустройство первого участка запланированной стены на границе с Россией. Протяженность этой части составляет 23,5 км.

Напомним, 7 мая премьер Эстонии Кая Каллас поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

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