Об этом сообщила украинская разведка в телеграме.

"Россия отказывается признавать погибшими 27 членов экипажа крейсера "Москва". Чиновники и спецслужбы продолжают заставлять семьи российских моряков скрывать информацию о своих погибших на "Москве" родственниках. В Севастополе официально похоронили только мичмана Вахрушева", - говорится в заявлении.

Командир крейсера капитан первого ранга Куприн, нарушивший устав и одним из первых покинувший корабль, объяснил, что так спасал срочников и получил такой приказ после взрывов на судне.

Родственников погибших моряков не принимают в командовании ВМФ РФ и Черноморского флота, органах власти и соцобеспечения. Их направляют в группу психологов, медиков и юристов, созданную специально для сокрытия информации о погибших и пропавших без вести срочниках.

"Узнав о желании родственников обнародовать информацию о погибших в СМИ к ним домой и по месту работы приходят сотрудники ФСБ и проводят "разъяснительную работу" с угрозами об уголовной ответственности за разглашение государственной тайны. Социальное напряжение среди родственников погибших на крейсере "Москва" россиян, продолжает расти", - отметили в Минобороны Украины.

13 апреля флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен украинскими ракетами из комплекса "Нептун".

18 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что крейсер был поражен двумя противокорабельными ракетами "Нептун".

13 мая украинская разведка сообщила, что Россия разместила комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2" на захваченном острове Змеиный.

6 июня британская разведка сообщила, что после уничтожения крейсера "Москва" россияне переместили ПВО на остров Змеиный в Черном море.

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