РФ не признает погибшими 27 членов экипажа крейсера "Москва", - украинская разведка
Российские чиновники и спецслужбы не признают погибшими 27 членов экипажа крейсера "Москва", называя их пропавшими без вести
Об этом сообщила украинская разведка в телеграме.
"Россия отказывается признавать погибшими 27 членов экипажа крейсера "Москва". Чиновники и спецслужбы продолжают заставлять семьи российских моряков скрывать информацию о своих погибших на "Москве" родственниках. В Севастополе официально похоронили только мичмана Вахрушева", - говорится в заявлении.
Командир крейсера капитан первого ранга Куприн, нарушивший устав и одним из первых покинувший корабль, объяснил, что так спасал срочников и получил такой приказ после взрывов на судне.
Родственников погибших моряков не принимают в командовании ВМФ РФ и Черноморского флота, органах власти и соцобеспечения. Их направляют в группу психологов, медиков и юристов, созданную специально для сокрытия информации о погибших и пропавших без вести срочниках.
"Узнав о желании родственников обнародовать информацию о погибших в СМИ к ним домой и по месту работы приходят сотрудники ФСБ и проводят "разъяснительную работу" с угрозами об уголовной ответственности за разглашение государственной тайны. Социальное напряжение среди родственников погибших на крейсере "Москва" россиян, продолжает расти", - отметили в Минобороны Украины.
- 13 апреля флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен украинскими ракетами из комплекса "Нептун".
- 18 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что крейсер был поражен двумя противокорабельными ракетами "Нептун".
- 13 мая украинская разведка сообщила, что Россия разместила комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2" на захваченном острове Змеиный.
- 6 июня британская разведка сообщила, что после уничтожения крейсера "Москва" россияне переместили ПВО на остров Змеиный в Черном море.
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