Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в эфире Еспресо.

"На Белогоровку штурмы не прекращаются ни на минуту. Это эпицентр (боевых действий, - ред.), где враг понимает, что наземно ему трудно заскочить, поэтому по нашим ребятам бьет из всего что можно, но они держатся", - подчеркнул он.

По словам главы Луганской ОВА, украинские военные наносят удары по россиянам, но они очень давят.