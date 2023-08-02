РФ не прекращает штурмовать Белогоровку на Луганщине ни на минуту, - председатель ОВА Лысогор
РФ постоянно штурмует и обстреливает Белогоровку в Луганской области, однако украинские военные удерживают свои позиции
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в эфире Еспресо.
"На Белогоровку штурмы не прекращаются ни на минуту. Это эпицентр (боевых действий, - ред.), где враг понимает, что наземно ему трудно заскочить, поэтому по нашим ребятам бьет из всего что можно, но они держатся", - подчеркнул он.
По словам главы Луганской ОВА, украинские военные наносят удары по россиянам, но они очень давят.
- 21 июня на направлении Белогоровка - Шипиловка ВСУ имели частичный успех во время наступления.
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