РФ не предоставляет никаких данных о депортированных из Украины детях, – Лубинец
Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях, неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, передает Укринформ.
"Российская сторона никогда не давала и не дает нам никаких цифр. Ни относительно усыновленных, ни относительно находящихся там детей, ни относительно информации, где они находятся и в каких условиях. То есть, от них информация к нам не поступает", - сказал он.
- В специальном отчете, который представила в ОБСЕ в четверг, 4 мая, действовавшая в рамках Московского механизма ОБСЕ миссия специальных докладчиков говорится, что практика принудительного перемещения и/или депортации украинских детей на временно оккупированные территории и на территорию России может быть признана преступлением против человечности.
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