РФ не предоставляет никаких данных о депортированных из Украины детях, – Лубинец

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, передает Укринформ.

"Российская сторона никогда не давала и не дает нам никаких цифр. Ни относительно усыновленных, ни относительно находящихся там детей, ни относительно информации, где они находятся и в каких условиях. То есть, от них информация к нам не поступает", - сказал он.