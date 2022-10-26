Об этом сообщает Reuters.

Россияне утверждают, что Украина приказала двум ядерным учреждениям создать грязную бомбу, не предоставляя никаких доказательств. Посол РФ в ООН Василий Небензя ранее направил письмо ООН, в котором подробно изложил эти обвинения.

"Мы вполне удовлетворены (заседанием, - ред.), потому что мы повысили уровень осведомленности. Я не против того, что люди будут говорить, что Россия кричит "Волк!", если этого не произойдет, потому что это ужасная, ужасная катастрофа, которая грозит потенциально всей Земле", – отметил в комментарии журналистам заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский.

На вопрос о том, какие доказательства РФ имеет в подтверждение подобных заявлений, Полянский ответил, что это разведывательная информация, переданная западным коллегам с "необходимым уровнем допуска".

В свою очередь заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки подчеркнул, что Россия во время заседания не предоставила никаких новых доказательств в пользу своих заявлений.

"Мы не видели и не слышали никаких новых доказательств", – рассказал Кариуки,

Он считает заявления российской стороны "очевидно лживыми обвинениями".

"Это только тратит наше время. Это чистая российская дезинформация, которую мы видели много раз раньше, и она должна прекратиться", – добавил заместитель посла Великобритании в ООН.

Напомним, до того как минимум четыре телефонных разговора с коллегами из других стран (в том числе Великобритании и США) провел министр обороны России Сергей Шойгу, он утверждал, что Украина готовит удар по "грязной бомбе" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию.

Министры иностранных дел США, Великобритании и Франции заявили, что отвергают откровенно лживые заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу по этому поводу.

Западные аналитики считают, что таким образом министр обороны России Сергей Шойгу пытался испугать и замедлить или приостановить военную помощь Украине.

По мнению военных экспертов, ядерный шантаж России могли бы остановить санкции против Росатома.

24 октября стало известно, что об украинской "грязной ядерной бомбе" по телефону коллегам начал сообщать и глава Генштаба ВС РФ – известно по крайней мере о его звонках в США и Британию.

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