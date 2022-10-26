РФ не предоставила никаких доказательств возможного применения Украиной "грязной бомбы", - представитель Британии в ООН
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций во вторник, 25 октября, провел закрытое заседание по просьбе РФ, в ходе которого обсудил обвинения в адрес Украины в якобы создании "грязной бомбы"
Об этом сообщает Reuters.
Россияне утверждают, что Украина приказала двум ядерным учреждениям создать грязную бомбу, не предоставляя никаких доказательств. Посол РФ в ООН Василий Небензя ранее направил письмо ООН, в котором подробно изложил эти обвинения.
"Мы вполне удовлетворены (заседанием, - ред.), потому что мы повысили уровень осведомленности. Я не против того, что люди будут говорить, что Россия кричит "Волк!", если этого не произойдет, потому что это ужасная, ужасная катастрофа, которая грозит потенциально всей Земле", – отметил в комментарии журналистам заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский.
На вопрос о том, какие доказательства РФ имеет в подтверждение подобных заявлений, Полянский ответил, что это разведывательная информация, переданная западным коллегам с "необходимым уровнем допуска".
В свою очередь заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки подчеркнул, что Россия во время заседания не предоставила никаких новых доказательств в пользу своих заявлений.
"Мы не видели и не слышали никаких новых доказательств", – рассказал Кариуки,
Он считает заявления российской стороны "очевидно лживыми обвинениями".
"Это только тратит наше время. Это чистая российская дезинформация, которую мы видели много раз раньше, и она должна прекратиться", – добавил заместитель посла Великобритании в ООН.
- Напомним, до того как минимум четыре телефонных разговора с коллегами из других стран (в том числе Великобритании и США) провел министр обороны России Сергей Шойгу, он утверждал, что Украина готовит удар по "грязной бомбе" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию.
- Министры иностранных дел США, Великобритании и Франции заявили, что отвергают откровенно лживые заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу по этому поводу.
- Западные аналитики считают, что таким образом министр обороны России Сергей Шойгу пытался испугать и замедлить или приостановить военную помощь Украине.
- По мнению военных экспертов, ядерный шантаж России могли бы остановить санкции против Росатома.
- 24 октября стало известно, что об украинской "грязной ядерной бомбе" по телефону коллегам начал сообщать и глава Генштаба ВС РФ – известно по крайней мере о его звонках в США и Британию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.63
Покупка 39.63Продажа 40.45
-
EUR
Покупка 38.25Продажа 39.33
- Актуальное
- Важное