РФ не показывает Красному Кресту пленных украинцев, потому что они находятся в ужасном состоянии, - Зеленский

Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica, говорится на сайте Офиса президента.



"В качестве примера можно привести одну из договоренностей саммита в Нормандском формате в Париже 2019 года, которая не выполняется до сих пор, - это договоренность относительно пленных. Сотни наших людей содержат в плену на оккупированной территории, и Россия дала четкое обещание обеспечить полный и безусловный допуск к их международных организаций. Но этого не происходит, потому что украинские пленные находятся в таком ужасном состоянии, что Россия не может их показывать Красному Кресту", - отметил Владимир Зеленский.



Кроме того, президент подчеркнул, что скоро Рождество, поэтому нужно как можно сильнее договариваться о прекращении огня на Востоке Украины, освобождении пленных и создании условий для безопасного передвижения людей.



Он отметил, что Италия также может "сказать свое слово, точно услышанное в Москве, и Владимир Путин не сможет этого проигнорировать".

Напомним, Австралия поддержала США, ЕС и G7 в сдерживании злости РФ против Украины.

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