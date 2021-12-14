РФ не показывает Красному Кресту пленных украинцев, потому что они находятся в ужасном состоянии, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что состояние пленных Россией украинцев так ужасно, что РФ не может показать их представителям Красного Креста
Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica, говорится на сайте Офиса президента.
"В качестве примера можно привести одну из договоренностей саммита в Нормандском формате в Париже 2019 года, которая не выполняется до сих пор, - это договоренность относительно пленных. Сотни наших людей содержат в плену на оккупированной территории, и Россия дала четкое обещание обеспечить полный и безусловный допуск к их международных организаций. Но этого не происходит, потому что украинские пленные находятся в таком ужасном состоянии, что Россия не может их показывать Красному Кресту", - отметил Владимир Зеленский.
Кроме того, президент подчеркнул, что скоро Рождество, поэтому нужно как можно сильнее договариваться о прекращении огня на Востоке Украины, освобождении пленных и создании условий для безопасного передвижения людей.
Он отметил, что Италия также может "сказать свое слово, точно услышанное в Москве, и Владимир Путин не сможет этого проигнорировать".
- Напомним, Австралия поддержала США, ЕС и G7 в сдерживании злости РФ против Украины.
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