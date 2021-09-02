РФ не поддержит продление работы миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом

Об этом сообщает в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Россия сегодня объявила в Вене, что не поддержит продление после 30 сентября миссии пограничников и наблюдателей ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах (" Донецк " и " Гуково ") на российско-украинской границе", - отметил он.



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