РФ не поддержит продление работы миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом
Российская Федерация не будет поддерживать продление миссии ОБСЕ на российско-украинской границе
Об этом сообщает в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Россия сегодня объявила в Вене, что не поддержит продление после 30 сентября миссии пограничников и наблюдателей ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах (" Донецк " и " Гуково ") на российско-украинской границе", - отметил он.
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