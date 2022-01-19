РФ не планирует нападения на Украину, и рисков войны в Европе нет, - МИД России

Об этом пишет РИА Новости .



"Мы не намерены совершать никаких агрессивных действий. Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться в Украину", - сказал Сергей Рябков.



По его словам, рисков полномасштабной войны нет.



"Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Напомним, ранее РФ заявила, что "ни на кого не собирается нападать" и потребовала от США не снабжать оружием Украину

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