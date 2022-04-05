РФ не отступает от своих амбиций, страны НАТО продолжат предоставление оружия Украине, - Столтенберг
В НАТО ожидают усиления наступления РФ на востоке и юге Украины и подтверждают готовность к дальнейшим поставкам оружия украинцам
Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет ЕН.
"Москва не отступает от своих амбиций в Украине. Теперь мы наблюдаем значительный отход войск от Киева для перегруппировки, перевооружения и пополнения запасов, а также переключения их внимания на восток. В ближайшие недели мы ожидаем дальнейшего наступления России на востоке и юге Украины, чтобы попробовать захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост в оккупированный Крым", - заявил Столтенберг.
По его словам, министры иностранных дел НАТО обсудят, какую дальнейшую поддержку они могут оказать.
"Союзники решительно настроены оказывать дальнейшую поддержку Украине, включая противотанковые средства, системы ПВО и другую технику", - сказал генсек Альянса.
По его словам, НАТО рассмотрит поддержку Украины в сфере киберзащиты, а также защиту от химических и биологических угроз.
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