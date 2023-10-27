Россия потеряла за сутки войны в Украине 560 военных, 4 танка и 7 артсистем, - Генштаб

Об этом 27 октября сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.10.23 ориентировочно составляли:

личного состава – около 297 680 (+560)

танков ‒ 5145 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 9726 (+11)

артиллерийских систем – 7162 (+7)

РСЗО – 834 (+0)

средств ПВО ‒ 556 (+0)

самолетов – 320 (+0)

вертолетов – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5390 (+1)

крылатых ракет ‒ 1539 (+1)

кораблей/катеров ‒ 20 (+0)

подлодок - 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 9513 (+6)

специальной техники ‒ 1011 (+1)

Генштаб: РФ не оставляет попыток окружить Авдеевку, ВСУ держат оборону и наносят врагу значительные потери

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжает перегруппировка войск.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 5 атак противника в районах Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг пытался восстановить утраченное положение у Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отразили 10 атак. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, активно применяет авиацию, но наши воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где силами обороны отражено более 20 атак.

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили 18 атак противника.

На Шахтерском и Запорожском направлениях враг сохраняет военное присутствие, осуществляет перегруппировку сил.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении , наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Армия РФ нанесла один ракетный и 18 авиационных ударов по территории Украины

За прошедшие сутки произошло почти 70 боевых столкновений.

Всего враг нанес 1 ракетный и 18 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате ранены и погибли среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Также, российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив ударные БПЛА типа Shahed-136/131.

Авиационные удары потерпели Архангельское, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Одрадокаменка, Николаевка, Ольга, Тягинка, Ивановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 80 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны поразили район сосредоточения личного состава и 2 артсредства врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по району сосредоточения личного состава и еще один - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 артиллерийских средства противника.