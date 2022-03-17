РФ не оставляет попыток организовать высадку десанта на побережье Черного моря, - Фадеева

Об этом она сообщила в эфире телеканала "Еспресо.TV"



“В нашем небольшом городке сейчас спокойно. Иногда раздаются сирены воздушной тревоги. Этим спокойствием мы обязаны нашим ВСУ. С другой стороны, жители города понимают опасность, которая подстерегает нас с моря. Так, в последние несколько дней враг проводил обстрелы из корабельной артиллерии. Ранее советник министра МВД Антон Геращенко сообщал, что 14 военных кораблей передвигаются по морю у украинского побережья Черного моря”, – рассказала Фадеева.



Фадеева сообщила, что 15 марта от обстрелов с моря пострадали села Лебедевка, Тузлы, Беленькая, Белгород-Днестровского района. Она отметила, что тогда российские корабли выпустили около 90 снарядов, часть из которых были сбиты нашими ПВО.



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“16 марта враг снова обстреливал нашу территорию с моря. На этот раз российские оккупанты пытались прощупать систему береговой охраны. Лупили по береговой линии в районе населенных пунктов Лебедевка и Беленькая, а также известного курорта Затока и Санжейка, – добавила Фадеева



Фадеева также добавила, что в последние недели регулярно появляется информация о высадке вражеского десанта. Такую возможность подтверждает и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По словам Фадеевой, Братчук также отметил, что любые попытки высадки десанта на украинском побережье будут сорваны, а врага будут уничтожать.