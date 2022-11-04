"РФ не нужны чужие территории, но есть земля, которую никому не отдадим, воюем за своих": новая дезинформация от роспропаганды о войне в Украине
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг распространял за 3 ноября
Об этом сообщает ЦПД при СНБО Украины.
Среди дезинформации есть заявление заместителя секретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева. На 253-й день войны он заявил, что России "не нужны чужие территории", однако "их земля - священна, и они не отдадут землю предков".
"Мы сражаемся за своих, за землю, за тысячелетнюю историю", - так объясняет мотивацию действий РФ в Украине Медведев.
Манипуляцией российской пропаганды явилось сообщение МИД РФ. В ответ на внедрение G7 и Австралией предельных цен на нефть, министерство заявило: "Никто не сможет гарантировать, что в будущем кто-то не попытается распространить тот же сценарий сначала на газ, затем – на металлы и, в конце концов, на любые типы товаров, что заинтересуют Западные капиталы".
Другое манипулятивное утверждение распространил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он заявляет: "факт, что Россия (если бы не санкции) могла бы покрыть значительную часть дефицита продовольствия – умалчивают. А то, что мы готовы немедленно направить в беднейшие страны до 500 тыс.т зерна и 300 тыс.т удобрений на безвозмездной основе, – критикуют".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.68
Покупка 39.68Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 38.48Продажа 39.48
- Актуальное
- Важное