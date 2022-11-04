Об этом сообщает ЦПД при СНБО Украины.

Среди дезинформации есть заявление заместителя секретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева. На 253-й день войны он заявил, что России "не нужны чужие территории", однако "их земля - священна, и они не отдадут землю предков".

"Мы сражаемся за своих, за землю, за тысячелетнюю историю", - так объясняет мотивацию действий РФ в Украине Медведев.

Манипуляцией российской пропаганды явилось сообщение МИД РФ. В ответ на внедрение G7 и Австралией предельных цен на нефть, министерство заявило: "Никто не сможет гарантировать, что в будущем кто-то не попытается распространить тот же сценарий сначала на газ, затем – на металлы и, в конце концов, на любые типы товаров, что заинтересуют Западные капиталы".

Другое манипулятивное утверждение распространил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он заявляет: "факт, что Россия (если бы не санкции) могла бы покрыть значительную часть дефицита продовольствия – умалчивают. А то, что мы готовы немедленно направить в беднейшие страны до 500 тыс.т зерна и 300 тыс.т удобрений на безвозмездной основе, – критикуют".

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