РФ "не наносила ни одного удара по ТЦ в Кременчуге": в СНБО опровергли новую порцию российских фейков
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг распространил по состоянию на утро 29 июня.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации о СНБО Украины.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, по состоянию на утро 29 июня россияне запустили три больших обмана
Дезинформация: Пропагандистские СМИ России, со ссылкой на французское издание Le Point сообщили, что "россия оказалась не одинокой, когда Запад попытался исключить ее из мировой экономики - на ее сторону склонились бывшие колонии Европы, отказавшиеся поддерживать Запад - страны "Движения неприсоединения"
Манипуляция: Представитель РФ при ООН д.Полянский заявил: "никакого удара по ТЦ в Кременчуге Россия не наносила". В то же время, "участие В.Зеленского в заседании Совбеза ООН состоялось без консультаций со всеми членами совета, нарушающими существующую практику, а СБ ООН не должен превращаться в дистанционную площадку для выпрашивания оружия в НАТО"
Дезинформация: Вице-президент российского союза промышленников и предпринимателей с.красильников заявил: "никто из деловых людей Запада не хочет покидать рынок рф: если компании могут, они не уходят из России, хотя находятся под колоссальным давлением США, ЕС и своих правительств"
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