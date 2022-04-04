РФ не может закрепиться под Харьковом, часть войск отбрасывает ВСУ, - глава ОВА
Армия РФ не может подступиться к Харькову, по некоторым направлениям ВСУ отвергают оккупантов от города
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УП.
"Сейчас наши Вооруженные силы держат свои позиции, по некоторым направлениям мы отодвигаем врага от границ города Харькова - это и Дергачевское, и Роганское направление. Вместе с тем, мы прекрасно понимаем, на что оно способно, его маневры, перегруппировка. И, конечно, что наши Вооруженные силы к этому всячески готовятся. Ситуация может меняться каждый час. Сейчас мы понимаем, что враг в город Харьков подступиться не сможет", - сказал он,
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Синегубов добавил, что самой активной точкой в области остается оккупированный город Изюм и его окрестности. Там враг пытается сконцентрировать большое количество своей техники для того, чтобы продвигаться дальше в Луганске и Донецкой области.
"Наши ВСУ героически там ведут бои. И враг теряет большое количество самолетов, бронированной техники, живой силы", - сказал глава ОВА.
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