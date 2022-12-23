Об этом говорится в заявлении Евросоюза на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"Россия намерена в этом году лишить жителей Украины праздников. Но Россия должна понять, что она не может уничтожить ни Рождество, ни Украину. России никогда не удастся разрушить волю украинского народа жить свободно и независимо, его решимость бороться с агрессором к победе, его демократическое и счастливое европейское будущее", – заверили в ЕС.

На сайте представительства ЕС в международных организациях в Вене подчеркнули, что на прошлой неделе лидеры ЕС дали понять Европейскому совету об их решительном осуждении агрессивной войны России против Украины.

"Подтвердили полную поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ, а также неотделимого права Украины на самооборону от российской агрессии", - заявляется в ссылке.

Лидеры Евросоюза привержены оказанию политической и военной поддержки Украине, в частности через Европейский фонд мира, Миссию военной помощи ЕС в поддержку Украины и активизации двусторонней поддержки, в частности ПВО, помощи в разминировании.

Также в ЕС выразил желание, чтобы РФ "немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои войска и военную технику по всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

И призвала власти Беларуси "воздержаться от любого дальнейшего участия в незаконной агрессивной войне России против Украины, немедленно прекратить разрешать использование своей территории как плацдарма для атак на Украину, что само по себе является агрессией".

Совет ЕС 16 декабря утвердил девятый пакет новых санкций, направленных на усиление давления на Россию в связи с ее войной против Украины.

17 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал массированный ракетный удар РФ по Украине террором и попыткой лишить мирных жителей, медиков и экстренные службы воды, электричества и отопления.

Пресссекретарь президента Европейского Совета Баренд Лейтс заявил , что 3 февраля состоится Саммит ЕС-Украина, где обсудят дальнейшую поддержку нашего государства и его членство в Евросоюзе.

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