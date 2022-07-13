Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".



"Россия может использовать территорию Беларуси для повторного наступления на территорию Украины. РФ и так использует Беларусь для ракетных обстрелов городов Украины. Однако главным вопросом сегодня является то, способна ли Россия создать группировки и открыть еще один фронт с территории Беларуси. Многие военные эксперты говорят о том, что такой возможности у России нет", - пояснила Шелест.



Она подчеркнула, что кроме ракетных обстрелов территории Украины с территории Беларуси большей угрозы пока нет.



"Все, что Россия может сегодня делать с территории Беларуси - обстреливать города Украины. Поскольку в этом случае они не зависят от личного состава, который они имеют на территории Беларуси. У врага очень сложная ситуация на Востоке и Юге Украины. Открывать еще один фронт на Севере Украины, без уверенности, что у них есть логистическая поддержка, будет проблемой для РФ", - добавила Шелест.



В Гомельской области Беларуси 12 июля стартовали командно-штабные учения с территориальными войсками

13 июля Генштаб ВСУ сообщил, что в пограничных подразделениях белорусской армии прошла ротация личного состава и техники. Есть угроза ракетных ударов по Украине