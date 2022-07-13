РФ не может сегодня открыть еще один фронт против Украины с территории Беларуси, - представитель Совета внешней политики "Украинская призма" Шелест
Директор Программы студий безопасности студии Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест убеждена, что сегодня угроза наступления Беларуси на территорию Украины очень низкая
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Россия может использовать территорию Беларуси для повторного наступления на территорию Украины. РФ и так использует Беларусь для ракетных обстрелов городов Украины. Однако главным вопросом сегодня является то, способна ли Россия создать группировки и открыть еще один фронт с территории Беларуси. Многие военные эксперты говорят о том, что такой возможности у России нет", - пояснила Шелест.
Она подчеркнула, что кроме ракетных обстрелов территории Украины с территории Беларуси большей угрозы пока нет.
"Все, что Россия может сегодня делать с территории Беларуси - обстреливать города Украины. Поскольку в этом случае они не зависят от личного состава, который они имеют на территории Беларуси. У врага очень сложная ситуация на Востоке и Юге Украины. Открывать еще один фронт на Севере Украины, без уверенности, что у них есть логистическая поддержка, будет проблемой для РФ", - добавила Шелест.
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