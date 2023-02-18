РФ не может быстро реагировать на изменения, поэтому удары по их укрепленным участкам ценны для нас, – полковник Грант
Удары по укреплениям врага в РФ, оккупированных Крыму, Мариуполе, Мелитополе ценны, ведь Россия не способна быстро реагировать на изменения
Об этом сообщил полковник Глен Грант.
"Я думаю, что нужны любые действия за линией столкновения. Россияне уязвимы, потому что не имеют должного командования и контроля. Они не могут быстро реагировать на перемены. Поэтому любые действия внутри России, внутри Крыма, в районах Мелитополя или Мариуполя, вдоль линий их обороны, все то, что бьет по укрепленным участкам, там, где они спокойно чувствуют себя, разрушая их, ценно для нас", - подчеркнул он.
По его словам, именно поэтому Генштаб ВСУ хочет иметь более дальнобойное оружие, но если его получить нельзя, необходимо искать альтернативы. Глен Грант напомнил, что работа дрона в оккупированном Севастополе привела к "истерике" в РФ, ведь показала слабость российских ВМС. Полковник считает, что Украине нужно продолжать наносить глубокие атаки.
"Такая атака осуществляется не только ракетами, она осуществляется всеми методами, которые есть в вашей диспозиции, ведь ценность глубокой атаки очень велика. Вы поражаете цели, и иногда вы можете уничтожить критическую цель, поэтому для осуществления глубокой атаки необходим отдельный уровень мышления, поскольку мы , скорее всего, не используем даже половины наших сил специального назначения должным образом. Их часто используют не по назначению, как пехоту, а не как инструмент глубокой атаки. Поэтому я считаю, что в этой сфере мы все еще можем многое сделать", – объяснил он.
- 17 февраля так называемый губернатор временно оккупированного Севастополя сообщил о "сбивании беспилотника" вблизи Балаклавской электростанции.
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