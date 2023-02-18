Об этом сообщил полковник Глен Грант.

"Я думаю, что нужны любые действия за линией столкновения. Россияне уязвимы, потому что не имеют должного командования и контроля. Они не могут быстро реагировать на перемены. Поэтому любые действия внутри России, внутри Крыма, в районах Мелитополя или Мариуполя, вдоль линий их обороны, все то, что бьет по укрепленным участкам, там, где они спокойно чувствуют себя, разрушая их, ценно для нас", - подчеркнул он.

По его словам, именно поэтому Генштаб ВСУ хочет иметь более дальнобойное оружие, но если его получить нельзя, необходимо искать альтернативы. Глен Грант напомнил, что работа дрона в оккупированном Севастополе привела к "истерике" в РФ, ведь показала слабость российских ВМС. Полковник считает, что Украине нужно продолжать наносить глубокие атаки.

"Такая атака осуществляется не только ракетами, она осуществляется всеми методами, которые есть в вашей диспозиции, ведь ценность глубокой атаки очень велика. Вы поражаете цели, и иногда вы можете уничтожить критическую цель, поэтому для осуществления глубокой атаки необходим отдельный уровень мышления, поскольку мы , скорее всего, не используем даже половины наших сил специального назначения должным образом. Их часто используют не по назначению, как пехоту, а не как инструмент глубокой атаки. Поэтому я считаю, что в этой сфере мы все еще можем многое сделать", – объяснил он.