"РФ не место на международных форумах": Кулеба призвал G20 к решительному ответу России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с онлайн-речью на встрече министров G20 и призвал мир дать решительный ответ российской агрессии
Об этом сообщает Европейская Правда.
В своей речи Дмитрий Кулеба отметил, что, несмотря на агрессивную войну, которую Россия начала в Украине, страну-агрессора пригласили на встречу в Индонезии.
"У нас сегодня за этим столом есть такая страна – Россия. Честно говоря, я считаю, что после всего, что Россия сделала за последние полгода, ей не место ни на каких международных форумах. Стране, которая ведет захватническую войну против своего соседа и совершает массовые жестокие преступления против гражданского населения, следует предложить только одно место: место в суде международного правосудия", - сказал глава МИД.
Отмечается, что во время выступления Кулебы министра иностранных дел Лаврова в зале не было.
- Напомним, из-за бойкота представителей других стран глава МИД России Сергей Лавров досрочно покинул саммит G20
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