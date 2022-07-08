Об этом сообщает Европейская Правда.

В своей речи Дмитрий Кулеба отметил, что, несмотря на агрессивную войну, которую Россия начала в Украине, страну-агрессора пригласили на встречу в Индонезии.



"У нас сегодня за этим столом есть такая страна – Россия. Честно говоря, я считаю, что после всего, что Россия сделала за последние полгода, ей не место ни на каких международных форумах. Стране, которая ведет захватническую войну против своего соседа и совершает массовые жестокие преступления против гражданского населения, следует предложить только одно место: место в суде международного правосудия", - сказал глава МИД.



Отмечается, что во время выступления Кулебы министра иностранных дел Лаврова в зале не было.

Напомним, из-за бойкота представителей других стран глава МИД России Сергей Лавров досрочно покинул саммит G20

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