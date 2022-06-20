Об этом передает Институт изучения войны (ISW) по состоянию на 19 июня.

"Сосредоточенной российской артиллерии в сочетании с, вероятно, малочисленными пехотными подразделениями остается недостаточно для продвижения России в пределах Северодонецка", - говорится в сообщении.

Российские войска сосредоточены на укреплении оборонных позиций вдоль южной оси из-за недавних успешных контратак украинских войск вдоль границы Херсон - Николаевская область.

Эксперты отмечают, что враг усиливает системы ПВО в Херсонской области, вероятно, в ответ на непрерывные успешные атаки украинской авиации к югу от Давыдова Брода.

В ISW прогнозируют, что локальные украинские контратаки продолжат отбрасывать российские войска, особенно вдоль границ Херсонской и Николаевской областей.

В то же время, успешные украинские контратаки в районе Запорожья заставляют российские войска срочно перебрасывать подкрепление на этот ослабленный участок линии фронта.

Аналитики считают, что оккупанты, вероятно, стягивают войска в Запорожскую область для защиты от непрерывных украинских контратак на Мелитополь, которые могут угрожать российскому контролю над городом.

Еще главные данные от ISW

Кремль продолжает рассматривать свое вторжение в Украину как "специальную военную операцию", а не как войну, и этим активно препятствует российским вооруженным силам.

Российские войска продолжали готовиться к наступлению на Славянск с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана.

Оккупанты, вероятно, проводят артиллерийские обстрелы под фальшивым флагом по территории, контролируемой Россией, чтобы разогнать украинские настроения и поощрять мобилизацию сил-посредников.

По состоянию на 19 июня, по данным Генштаба ВСУ, украинские защитники успешно отбили вражеский штурм на окраине села Берестово Бахмутского района Донецкой области. Оккупанты вели наступательные действия, чтобы полностью захватить Северодонецк.

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