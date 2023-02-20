РФ не хватает резервов, чтобы усилить масштаб наступления на Луганщине, - ISW
Российской армии не хватает резервов, чтобы увеличить масштаб или интенсивность наступления в Луганской области
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Эксперты отмечают, что основная фаза российских наступательных операций в Луганской области продолжается, и у России, вероятно, нет достаточных непривлеченных резервов для увеличения масштаба или интенсивности наступления этой зимы.
Российские сухопутные войска, как правило, действуют в обычных доктринальных соединениях и частях, а не в батальонных тактических группах или других специальных структурах, говорится в анализе Института.
"Отсутствие нескольких критически важных танковых подразделений свидетельствует о том, что российские военные продолжают пытаться заменить технику, особенно танки, потерянные во время предыдущих неудачных наступательных операций", - отмечают аналитики.
Оккупационные войска могут иметь некоторые восстановленные механизированные подразделения в резерве, но опрокидывание этих ограниченных резервов на линию фронта в Луганской области вряд ли кардинально изменит продолжающийся ход наступления.
"Российское наступление будет продолжаться еще некоторое время и может временно набирать обороты, когда будут привлечены последние резервы, но вероятность достижения их целей или операционно значимых побед невысока", - считают в ISW.
Другие ключевые моменты боевых действий по состоянию на 19 февраля от ISW:
- Член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский заявил, что российские войска уже перебросили все свои боеспособные части на линию фронта в Луганской и Донецкой областях, а также в некоторые районы Запорожской области
- По сообщениям, до апреля украинские войска смогут разместить на передовой только 50 танков, предоставленных Западом, из обещанных 320 танков
- Министерство обороны РФ подтвердило, что 1-й армейский корпус "ДНР" и 2-й армейский корпус "ЛНР" являются официальными формированиями ВС России
- Кадыров отметил, что может быть заинтересован в создании собственной военизированной компании после завершения государственной службы
- Министерство обороны России неправдиво заявило, что украинские чиновники готовят радиологическую атаку под чужим флагом, чтобы обвинить Россию в нарушении Конвенции о ядерной безопасности накануне 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
- Российские войска продолжали наступательные операции северо-западнее Сватового и близ Кременной. Российские источники утверждали, что украинские войска укрепляют передовые позиции к западу и северо-западу от Кременной.
- Оккупанты, вероятно, добились незначительных успехов в северных пригородах Бахмута и на восточных окрестностях города
- По сообщениям, российские войска продолжают наступательные операции в западных окрестностях Донецка и вокруг Угледара
- Глава оккупационного парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что оккупационные власти Крыма национализировали украинское имущество на десятки миллиардов рублей (по меньшей мере 10 миллионов долларов США) и планируют использовать средства от продажи этого имущества для поддержки российских войск, воюющих в Украине
- Украинские военные сообщили, что российские войска не могут ремонтировать модернизированные зенитно-ракетные комплексы С-300 вблизи линии фронта из-за проблем с логистикой и вынуждены передавать эти системы на заводы-производители в России
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