Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что основная фаза российских наступательных операций в Луганской области продолжается, и у России, вероятно, нет достаточных непривлеченных резервов для увеличения масштаба или интенсивности наступления этой зимы.

Российские сухопутные войска, как правило, действуют в обычных доктринальных соединениях и частях, а не в батальонных тактических группах или других специальных структурах, говорится в анализе Института.

"Отсутствие нескольких критически важных танковых подразделений свидетельствует о том, что российские военные продолжают пытаться заменить технику, особенно танки, потерянные во время предыдущих неудачных наступательных операций", - отмечают аналитики.

Оккупационные войска могут иметь некоторые восстановленные механизированные подразделения в резерве, но опрокидывание этих ограниченных резервов на линию фронта в Луганской области вряд ли кардинально изменит продолжающийся ход наступления.

"Российское наступление будет продолжаться еще некоторое время и может временно набирать обороты, когда будут привлечены последние резервы, но вероятность достижения их целей или операционно значимых побед невысока", - считают в ISW.

Другие ключевые моменты боевых действий по состоянию на 19 февраля от ISW: