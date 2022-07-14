РФ не хватает командиров в центральном военном округе, - Генштаб
В России остается низким уровень укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .
В русской Федерации фиксируются случаи неудовлетворительного продовольственного обеспечения оккупационных войск.
"По имеющейся информации, остается низким уровень укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа", - говорится в сообщении.
Причиной этого являются значительные потери и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины.
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