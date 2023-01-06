Об этом аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ежак рассказал в эфире Еспресо.

"Лично я думаю, что постоянно в Крыму ядерного оружия нет. Там действительно есть носители ядерного оружия. В конце концов любой самолет Су-24, "искандер" или "калибр" теоретически может нести ядерную боеголовку", - отметил он.

По словам аналитика, нет информации об испытаниях в РФ специальных боеприпасов к "искандерам" и "калибрам" для несения ядерного оружия. Он отметил, что среди носителей в Крыму есть Ту-22. Также россияне могут завозить "искандеры", "калибры", Су-24.

"Но я не думаю, что инфраструктура Крыма позволяет хранить ядерное оружие на постоянной основе", - подчеркнул Алексей Ежак.

6 января Центр национального сопротивления сообщил, что на заводе "Крымский титан" зафиксировали технику и подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты России.

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