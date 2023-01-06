РФ не хранит ядерное оружие в Крыму постоянно, - аналитик Института стратегических исследований Ежак
В оккупированном Крыму РФ не держит ядерное оружие постоянно, но на полуострове есть носители для него
Об этом аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ежак рассказал в эфире Еспресо.
"Лично я думаю, что постоянно в Крыму ядерного оружия нет. Там действительно есть носители ядерного оружия. В конце концов любой самолет Су-24, "искандер" или "калибр" теоретически может нести ядерную боеголовку", - отметил он.
По словам аналитика, нет информации об испытаниях в РФ специальных боеприпасов к "искандерам" и "калибрам" для несения ядерного оружия. Он отметил, что среди носителей в Крыму есть Ту-22. Также россияне могут завозить "искандеры", "калибры", Су-24.
"Но я не думаю, что инфраструктура Крыма позволяет хранить ядерное оружие на постоянной основе", - подчеркнул Алексей Ежак.
- 6 января Центр национального сопротивления сообщил, что на заводе "Крымский титан" зафиксировали технику и подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.55
-
EUR
Покупка 41.23Продажа 42.35
- Актуальное
- Важное