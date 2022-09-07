РФ "не использует ЗАЭС как военную базу", а ВСУ в Донецкой области "отказываются выполнять боевые задачи и покидают позиции": новые фейки от роспропаганды

Об этом сообщает ЦПД при СНБО Украины в телеграме.

Дезинформация: Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сделал ряд ложных заявлений. В частности, он сказал, что якобы Россия неукоснительно соблюдает принципы безопасности в контексте ситуации с Запорожской АЭС, а также РФ сожалеет, что МАГАТЭ в докладе не указывает "источник" обстрелов ЗАЭС и якобы РФ не использует ЗАЭС как военную базу.

Фейк: В МО РФ заявили, что будто бы из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцево Донецкой области личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказался выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции.

Манипуляция: ФСБ России обнародовала "архивные документы", в которых говорится, как советские органы госбезопасности получали информацию об ужасных "зверствах украинских националистов" относительно польского населения на Волыни в 1943 году.

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