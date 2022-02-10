РФ не исключает временную эвакуацию своих дипломатов из Украины

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.



По его словам, такое решение связано с эвакуацией из Украины западных дипломатов.



"Мы уже задумались сами, возможно именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников (из Украины, - ред.). Мы тоже посмотрели на их действия, и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой" , – отметил Сергей Лавров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb