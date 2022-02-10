РФ не исключает временную эвакуацию своих дипломатов из Украины
МИД России планирует рекомендовать неосновному персоналу своей дипмиссии уехать из Украины
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
По его словам, такое решение связано с эвакуацией из Украины западных дипломатов.
"Мы уже задумались сами, возможно именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников (из Украины, - ред.). Мы тоже посмотрели на их действия, и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой" , – отметил Сергей Лавров.
- Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил , что Евросоюз пока не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины из-за угрозы вторжения РФ.
- Австрия планирует эвакуировать работников посольства из Киева в случае ухудшения ситуации.
- Также 4 января Австралия приступила к эвакуации семей дипломатов из посольства в Украине.
- В то же время, Швеция и Венгрия , а также Грузия не планируют эвакуировать членов семей и сотрудников посольства в Киеве.
- Также 25 января в Канаде призвали семьи дипломатов покинуть Украину из-за опасений нападения РФ.
- Представительство ЕС пока не намерено эвакуировать дипломатов из Украины.
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