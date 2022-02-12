РФ не готова к войне против Украины, но сценарий провокаций на отдельных направлениях вполне реален, - Климкин
Министр иностранных дел Украины (2014-2019 гг.) Павел Климкин считает, что Российская Федерация не готова к полномасштабному вторжению в Украину, но сценарий с отдельными провокациями на российско-украинской границе вполне реален
Такое мнение он высказал в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV
Я считаю, что Российская Федерация в ближайшее время не будет делать массированного вторжения в Украину. Во-первых, они к этому просто не готовы. Они прекрасно понимают, что в стране, где треть населения готова с оружием в руках сражаться против российской агрессии, любые, например, топливные пути не будут работать. Украинцы их просто уничтожат. В Украине начнется охота на россиян, не в циничном понимании, а в том, что у них под ногами будет гореть земля. Ну и последнее, они прекрасно понимают, что мы можем перенести боевые действия на их территорию. – объяснил Климкин.
По мнению Климкина, такой фактор, как боевые действия на территории России, могут очень сильно ударить по имиджу самого Путина и его режима. Климкин уверен, что россияне будут прибегать к провокациям на отдельных направлениях.
“Я не исключаю, что россияне будут прибегать к провокациям на разных направлениях. Они могут создать фейк, а затем произведут высадку десанта. Такой сценарий был отработан в Казахстане. Конечно, я не сравниваю ситуацию на границах у Украины с Казахстаном, но к десанту они готовы. Лукашенко теперь будет делать все, что ему прикажут из Москвы. Я не исключаю и пребывания белорусов в составе российского десанта", - заявил Климкин
Также экс-министр добавил, что вполне реальным сценарием является атака россиян на Юг Украины или атака на отдельный город Украины с целью унижения украинской власти и армии. Он заметил, что к полномасштабному вторжению Российская Федерация не будет прибегать по той причине, что блицкрига против Украины не получится и это россиянам не нужно.
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