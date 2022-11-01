РФ не готова к асимметричным способам ведения боевых действий с технологическим вооружением, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что российская армия уменьшила количество кораблей снаряженных "Калибрами", находившихся на боевом дежурстве в Черном море
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Комплексная атака воздушных и морских дронов вывела несколько боевых кораблей ЧФ РФ из строя. Это показало, что Россия не готова к таким асимметричным способам ведения боевых действий по технологическому вооружению. Кто и как сделал образцы этих дронов сейчас нет подтверждения", - подчеркнул Згурец.
По словам эксперта, морские дроны имеют длину до 10 метров.
"Они могут нести массу боевой части до 100 кг и управляются с помощью Starlink или других управляемых систем. Массовая атака морскими дронами была новой яркой страницей не только в украинско-российской войне, а в истории массового использования ударных БПЛА морского назначения", - отметил Згурец.
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