Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Комплексная атака воздушных и морских дронов вывела несколько боевых кораблей ЧФ РФ из строя. Это показало, что Россия не готова к таким асимметричным способам ведения боевых действий по технологическому вооружению. Кто и как сделал образцы этих дронов сейчас нет подтверждения", - подчеркнул Згурец.

По словам эксперта, морские дроны имеют длину до 10 метров.

"Они могут нести массу боевой части до 100 кг и управляются с помощью Starlink или других управляемых систем. Массовая атака морскими дронами была новой яркой страницей не только в украинско-российской войне, а в истории массового использования ударных БПЛА морского назначения", - отметил Згурец.

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