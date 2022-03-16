РФ не достаточно сил на классическую десантную операцию в районе Одессы, - редактор Black Sea News Клименко

Об этом Клименко сказал в эфире "Еспресо.TV".



"Угроза с моря существует с начала февраля, когда 8 и 9 февраля зашли 60 кораблей дополнительно к тем 7, которые есть в Черноморском флоте. Это 3 десантных корабля Балтийского и 3 десантных корабля Северного флотов РФ. С тех пор одна группировка, до 3 кораблей , находится в Азовском море, а остальные - в Черном. Все это время они перемещаются по Черному морю, еще до начала широкомасштабной войны", - сказал Клименко.



Главред Black Sea News добавил, что российские десантные корабли также заплывали в Каркиницкий залив, где демонстрировали угрозу вблизи Скадовска.



"По мнению моих коллег военных экспертов, бывших опытных моряков, и я тоже ее разделяю, у Российской Федерации сейчас нет достаточно сил, чтобы реализовать в районе Одессы классическую десантную операцию. Для такой операции нужно почти сутки иметь абсолютное преимущество в воздухе, за это время необходимо артиллерией и ракетами уничтожить все те средства сопротивления, которые есть на берегу.Чтобы дойти до берега, десанта мало.Его нужно снабжать, перебрасывать дополнительные войска. 5 тыс. десантников. Это мало", - сказал Клименко.



По мнению эксперта, когда Турция перекрыла для кораблей РФ турецкие проливы, она не пустила 4 корабля огневой поддержки. Поэтому у России сейчас не хватает сил для обеспечения должной в таких операциях огневой поддержки десанта.

Напомним, в селе Пески Новоодесского района Николаевской области оккупанты расстреляли ветеранов АТО и ограбили местных жителей.