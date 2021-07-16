"РФ не должна использовать ресурсы как оружие": Байден на переговорах с Меркель высказался относительно "Северного потока-2"
США и Германия едины в своей оппозиции по использованию энергоресурсов как оружия против соседей со стороны РФ
Об этом заявил американский президент Джо Байден на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает Радио Свобода .
Байден отметил, что он обеспокоен решением строить газопровод "Северный поток-2".
По его словам, решение не вводить санкции против участников было вызвано тем, что строительство почти завершено.
Байден заявил, что он и Меркель считают, что Россия не должна использовать энергоресурсы как геополитическое оружие.
"Мы едины и мы будем действовать вместе, защищая наших союзников на восточном фланге НАТО от агрессии со стороны России", - сказал Байден.
Меркель заявила о том, что объединяет две страны: "У нас общие ценности, у нас общая решимость ответить на вызовы времени".
- В ночь на 16 июля по Киеву началась государственная встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена.
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