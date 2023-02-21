РФ не давала никаких гарантий безопасности Байдену перед его визитом в Киев, – директор ФСБ Бортников
Россия не предоставляла никаких гарантий безопасности президенту США Джо Байдену перед его состоявшимся 20 февраля визитом в Киев
Об этом РосСМИ сказал директор ФСБ России Александр Бортников.
"США действительно информировали Россию о визите Байдена в Киев по дипломатической линии. Гарантий его безопасности мы не давали", - заявил Бортников.
- Агентство AP ранее писало, что незадолго до визита президента США Джо Байдена в Киев американская сторона предупредила Россию о недопустимости провокаций.
- На Аллее смелости в Киеве установили памятную табличку Джо Байдену – в благодарность за помощь Украине.
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