Рада признала войну РФ в Украине геноцидом украинского народа
РФ не будет атаковать газотранспортную систему Украины, потому что больше навредит сама себе, - Несходовский
Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что угрозы атаки на газотранспортную систему Украины нет, поскольку РФ может навредить сама себе
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.“Россияне не будут атаковать украинскую газотранспортную систему. Ведь это может перекрыть существенное поступление финансов в их бюджет. Таким образом они могут просто разрушить собственную экономику. Поэтому, несмотря на войну, наша газотранспортная система продолжает работать”, - пояснил Несходовский.
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Несходовский подчеркнул, что украинская газотранспортная система работает на полную мощность согласно контрактам.
“Россияне не будут создавать проблем себе же, поэтому атаки на газотранспортную систему Украины не будет. Они могут атаковать другие промышленные объекты. Они стараются навредить нашей экономике. Это очень серьезный вызов для нас. Но после победы мы сможем все отстроить”, - добавил Несходовский.
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