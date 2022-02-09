РФ назвала условия деэскалации: потребовала от Украины вернуть все предоставленное Западом вооружение, прекратить сотрудничество с НАТО и отправить военных инструкторов

Соответствующее заявление сделала спикер МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.



"Мы убеждены, что достичь деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят и пишут наши западные партнеры, можно очень быстро. Для этого нужно прекратить поставки вооружений Украине, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО. А также вывести все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории", - сказала Захарова.



При этом пресс-секретарь МИД РФ заявила об "искусственном нагнетании напряженности вокруг Украины" и призвала к "практическим шагам", в частности потребовала визита западных дипломатов в оккупированные Донецк и Луганск. В этом контексте Захарова напомнила о визите в зону ООС глав МИД Германии, Австрии, Словакии и Чехии, а Революцию Достоинства назвала "антиконституционным переворотом".



"Вроде бы благородная миссия. Вроде бы начался процесс, к которому мы всегда призывали. И вот в бронежилетах и касках западные дипломаты продвинулись к линии столкновения. Но есть нюанс: только с одной стороны - подконтрольной Киеву. Вот дальше они почему-то не пошли. Вот эта самая черта, которая не является красной для вас, вот ее нужно перейти, я имею в виду линию соприкосновения, и посетить все-таки и почтить своим вниманием тех людей, которые много лет страдают из-за того, что вы когда-то вдохновляли украинских политиков на осуществление антиконституционного переворота", - сказала Захарова.



При этом требование к западным дипломатам посетить Донецк и Луганск Захарова аргументировало тем, что этот вопрос соблюдения прав жителей "страны, которая пристрастилась ко всем западным ценностям", ни слова не упомянула о так называемых "народных республиках".



"Их интересует все. Все регионы мира, к которым не принадлежат страны их аккредитации, имею в виду континенты, материки. Да, благородное дело освещать ситуацию во всех уголках планеты. Находясь в США, заботиться об уйгурах, находясь в Британии, ставить вопрос о Мьянме. Но есть один маленький нюанс: Британия и Украина - это один Европейский континент, это так или иначе соседи в вопросе общности этого единого европейского пространства. Так почему же ситуация с правами человека за десятки тысяч километров от той же Британии Лондон так волнует и они начинают свои репортажи по проблематике прав человека, а когда дело доходит до непосредственного соседа по континенту, страны, которая пристрастилась ко всем западным ценностям, они эти права человека забывают?" - сказала Захарова.

Напомним, ранее глава РФ Владимир Путин на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции связал возможность вступления Украины в НАТО с военным возвращением Крыма, пригрозил Альянсу войной и напомнил о ядерном оружии РФ.

Относительно войны с Украиной Путин обвинил украинские власти в "курсе на демонтаж" Минских соглашений.