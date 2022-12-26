Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В оккупационной армии произошла очередная ротация в высшем командовании. С должности командующего войсками западного военного округа был снят генерал-полковник Кузовлев Сергей Юрьевич, который успел побыть на этом посту лишь около месяца. Теперь западный военный округ ВС РФ возглавил генерал-лейтенант Никифоров Евгений Валериевич ", – говорится в сообщении.

Ранее Никифоров занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками восточного военного округа. По данным разведки, на сегодняшний день он находится в командном пункте группировки войск "запад" в Богучаре Воронежской области.

Формальной причиной увольнения Кузовлева был назван провал подготовки наступления на Лиманском направлении.

"Впрочем, по факту это проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве РФ: человека из орбиты Шойгу – Герасимова меняют на кандидата от группы Суровикина – Пригожина", – считают в разведке.

Отмечается, что российский генерал Никифоров стал четвертым командующим западного военного округа с начала полномасштабного вторжения.

До этого округ возглавляли: генерал-полковник Александр Журавлев - с ноября 2018-го по июль 2022 года, но фактически с апреля 2022 г. был отстранен от исполнения обязанностей; генерал-лейтенант Андрей Сычевой – с июля по август 2022 г.; генерал-лейтенант Роман Бердников – с августа по сентябрь 2022 г.; генерал-полковник Сергей Кузовлев – с ноября по декабрь 2022 г.

Как известно, 17 декабря президент РФ Владимир Путин на протяжении целого дня проводил совещание с командующими войсками, воюющими против Украины. Он заслушал "предложения командующих по ближайшим и среднесрочным действиям".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb