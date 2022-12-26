РФ назначила нового командующего западным военным округом, - разведка
С начала полномасштабного вторжения в Украину в вооруженных силах России в четвертый раз сменился командующий западным военным округом
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"В оккупационной армии произошла очередная ротация в высшем командовании. С должности командующего войсками западного военного округа был снят генерал-полковник Кузовлев Сергей Юрьевич, который успел побыть на этом посту лишь около месяца. Теперь западный военный округ ВС РФ возглавил генерал-лейтенант Никифоров Евгений Валериевич ", – говорится в сообщении.
Ранее Никифоров занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками восточного военного округа. По данным разведки, на сегодняшний день он находится в командном пункте группировки войск "запад" в Богучаре Воронежской области.
Формальной причиной увольнения Кузовлева был назван провал подготовки наступления на Лиманском направлении.
"Впрочем, по факту это проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве РФ: человека из орбиты Шойгу – Герасимова меняют на кандидата от группы Суровикина – Пригожина", – считают в разведке.
Отмечается, что российский генерал Никифоров стал четвертым командующим западного военного округа с начала полномасштабного вторжения.
До этого округ возглавляли: генерал-полковник Александр Журавлев - с ноября 2018-го по июль 2022 года, но фактически с апреля 2022 г. был отстранен от исполнения обязанностей; генерал-лейтенант Андрей Сычевой – с июля по август 2022 г.; генерал-лейтенант Роман Бердников – с августа по сентябрь 2022 г.; генерал-полковник Сергей Кузовлев – с ноября по декабрь 2022 г.
- Как известно, 17 декабря президент РФ Владимир Путин на протяжении целого дня проводил совещание с командующими войсками, воюющими против Украины. Он заслушал "предложения командующих по ближайшим и среднесрочным действиям".
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