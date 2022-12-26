Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией РФ назначила нового командующего западным военным округом, - разведка

РФ назначила нового командующего западным военным округом, - разведка

26 декабря, 2022 понедельник
19:04
война с Россией

С начала полномасштабного вторжения в Украину в вооруженных силах России в четвертый раз сменился командующий западным военным округом

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В оккупационной армии произошла очередная ротация в высшем командовании. С должности командующего войсками западного военного округа был снят генерал-полковник Кузовлев Сергей Юрьевич, который успел побыть на этом посту лишь около месяца. Теперь западный военный округ ВС РФ возглавил генерал-лейтенант Никифоров Евгений Валериевич ", – говорится в сообщении.

Ранее Никифоров занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками восточного военного округа. По данным разведки, на сегодняшний день он находится в командном пункте группировки войск "запад" в Богучаре Воронежской области.

Формальной причиной увольнения Кузовлева был назван провал подготовки наступления на Лиманском направлении.

"Впрочем, по факту это проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве РФ: человека из орбиты Шойгу – Герасимова меняют на кандидата от группы Суровикина – Пригожина", – считают в разведке.

Отмечается, что российский генерал Никифоров стал четвертым командующим западного военного округа с начала полномасштабного вторжения.

До этого округ возглавляли: генерал-полковник Александр Журавлев - с ноября 2018-го по июль 2022 года, но фактически с апреля 2022 г. был отстранен от исполнения обязанностей; генерал-лейтенант Андрей Сычевой – с июля по август 2022 г.; генерал-лейтенант Роман Бердников – с августа по сентябрь 2022 г.; генерал-полковник Сергей Кузовлев – с ноября по декабрь 2022 г.

  • Как известно, 17 декабря президент РФ Владимир Путин на протяжении целого дня проводил совещание с командующими войсками, воюющими против Украины. Он заслушал "предложения командующих по ближайшим и среднесрочным действиям".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Владимир Путин
Военные новости
Читайте также:
Успенський собор Києво-Печерської Лаври
25 декабря, 2022 воскресенье
Священников Московского патриархата с 1 января могут перестать пускать в Успенский собор Киево-Печерской лавры, - митрополит Павел
Тарас Возняк
Автор Тарас Возняк
24 декабря, 2022 суббота
Вы до сих пор уверены, что Рождество 25 декабря только католическое?
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергей Згурец
25 декабря, 2022 воскресенье
Ждем продолжения системных ударов по аэродромам РФ. Колонка Сергея Згурца
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.81
    Покупка 39.81
    Продажа 40.56
  • EUR
    Покупка 41.33
    Продажа 42.44
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
26 декабря
19:30
В одном из районов Херсона возникла угрожающая ситуация: у большинства жителей отсутствует электро- и теплоснабжение и вода
19:30
Обзор
Победные новости 306-го дня войны: взрывы в Энгельсе, пленные оккупанты и общая банковская сеть
19:26
Обновлено
Оккупанты наносят удары по Харькову, – глава ОВА
19:08
За два дня по "зерновому коридору" из украинских портов вышли 9 судов с 390 тыс. тонн агропродукции
18:58
На Запорожье остановились наиболее энергоемкие предприятия, - глава ОВА
18:48
Милош Земан
Президент Чехии Земан назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину самой большой проблемой уходящего года
18:46
РФ потеряла до 300 военных погибшими и ранеными в Луганской и Херсонской областях, еще столько же вагнеровцев проходят лечение, - Генштаб
18:30
Эксклюзив
За донорские средства ремонты поврежденных построек обходятся в разы дешевле, чем это делает государство, - исполнительный директор ОО "Антикоррупционный штаб"
18:25
Вражеские ДРГ пытаются перебраться через Днепр возле Херсона, но ВСУ их уничтожают, - руководитель пресс-центра сил обороны Таврического направления
18:14
Эксклюзив
Даже 2 млн армейцев РФ не приведут к перелому в войне в их пользу, - военный эксперт Самусь
18:05
OPINION
Россия нашла себе новый оружейный склад в Северной Корее
18:00
Анонс
"На связи", 18:30. Путин или Patriot – кто кого?
17:55
Более 13 млн украинцев с начала войны получили гуманитарную помощь от международных организаций
17:36
На Черниговщине разоблачили схему выезда уклонистов за границу, причастна организация местного депутата
17:35
Латвия планирует закупить ракетные комплексы береговой обороны NSM в 2023 году
17:30
Анонс
Конец спецоперации, 18:00. Вояка года: Гиркин против Соловьева
17:27
Константин Жеваго получил благодарность от Вооруженных сил Украины
17:16
Зеленского пригласили в Литву на церемонию вручения премии Свободы в январе
17:10
Путин создал для Медведева новую должность в военно-промышленной комиссии РФ
16:56
У Зеленского назвали одну из главных задач по санкциям против РФ
16:42
Эксклюзив
"РФ будет сложнее обстреливать Украину": военный эксперт Рябых о "хлопке" на аэродроме "Энгельс"
16:40
Украинский фильм "Короли рэпа" победил на международном кинофестивале в Италии
16:39
Украинцев предупредили о распространении фейков об отмене аварийных отключений от имени Укрэнерго
16:33
Несмотря на уничтоженные 60% инфраструктуры Бахмута, там все еще находятся до 10 тыс. жителей – Кириленко
16:21
В результате полномасштабного вторжения в Украине пострадало 40% молодежи
16:09
На Сумщине зафиксировали 16 минометных приходов менее чем за полчаса
16:07
OPINION
Нахрена нам эта дипломатия?
15:53
Samsung
Samsung планирует расширить производство микросхем на своем крупнейшем заводе в Южной Корее
15:50
Совбез ООН
Украина инициировала процесс исключения России из Совбеза и ООН в целом
15:36
Эксклюзив
На Запорожское направление враг стягивает живую силу, - председатель ОВА Старух
15:35
Эксклюзив
Похоже, ПВО Энгельса, уничтожая зенитной ракетой наш дрон, вызвала взрывы на российской авиабазе, - военный эксперт Притула
15:29
Вблизи Кременной идут бои, российское командование переместилось в Рубежное, - Гайдай
15:23
Россия объявила в розыск журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева
15:00
В Новосибирске загорелся склад пластмассового производства, площадь пожара – около 1900 кв. м
14:48
В Польше выбирают главное слово 2022 года. Среди вариантов – много слов, связанных с войной в Украине
14:41
Германия выделила €35 млн помощи детям в Украине
14:27
Петраков покинет пост главного тренера сборной Украины, - СМИ
14:25
Эксклюзив
Оккупанты сняли переправы через Северский Донец, чтобы контролировать гражданских и своих дезертиров в Луганской области, - глава ВА Северодонецкого района
14:21
В lifecell объяснили, почему "ложится" связь при отключениях электроэнергии и как работают операторы в условиях войны
14:19
Без единой ошибки не написал никто: 22-й Радиодиктант национального единства объявил имена победителей
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV