РФ "назначила" Норвегию недружественным государством
Правительство России внесло Норвегию в список стран, которые "совершают недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом"
Об этом пишет правительство РФ в telegram.
"Королевство Норвегия включено в список иностранных государств, которые совершают недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для дипмиссий, включенных в такой перечень, ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждения работников, находящихся на территории России.
Решение было принято для реализации указа президента России Владимира Путина.
"Утвержденный список может расширяться с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств против России", - добавили в сообщении.
- Напомним, что Владимир Путин в пятницу, 31 марта, утвердил новую концепцию внешней политики , где Россию названо государством-цивилизацией, а основным противником признано США
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