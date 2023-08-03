РФ "назначила" Норвегию недружественным государством

Об этом пишет правительство РФ в telegram.

"Королевство Норвегия включено в список иностранных государств, которые совершают недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для дипмиссий, включенных в такой перечень, ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждения работников, находящихся на территории России.

Решение было принято для реализации указа президента России Владимира Путина.

"Утвержденный список может расширяться с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств против России", - добавили в сообщении.