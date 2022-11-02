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Главная война с Россией РФ насыщает территорию мобилизованными россиянами, чтобы украинцы не прошли. Качество переходит в количество, - украинский военный Трегубов

РФ насыщает территорию мобилизованными россиянами, чтобы украинцы не прошли. Качество переходит в количество, - украинский военный Трегубов

2 ноября, 2022 среда
15:03
война с Россией

РФ отправляет в Украину свежемобилизованных оккупантов, чтобы ВСУ не прошли, а потом будет их заменять, чтобы не перегружать себя логистикой

Об этом сообщил украинский военный Виктор Трегубов в эфире Еспресо.

Он отметил, что захватчики уже пытаются не выиграть войну, а проиграть ее на собственных условиях, поэтому сейчас перешли к обороне, чтобы удержать то, что оккупировали. Также россияне ждут перевыборов в США и надеются, что после них снизится поддержка Украины. По словам военного, это единственный оптимистический сценарий для них, поэтому РФ работает именно на него.

"Они насыщают территорию чмобиками, чтобы украинцы не прошли. Они больше форсифицируют на севере Луганщины или на западе Херсонщины. Это логично, это единственная разрешенная им стратегия параллельно с террором. Мы тоже, я думаю, собственную стратегию построим исходя из того. Сейчас у оккупантов окончательный переход от качества к количеству. Чмобики умирают в промышленных масштабах. Они меняют жизнь чмобиков на растянутое время", - отметил Виктор Трегубов.

Он добавил, что РФ не планировала сразу посылать в Украину 300 тыс. захватчиков и испытывает проблемы с логистикой, когда отправляет 120 тыс. военных. По мнению Виктора Трегубова, мобилизованных будут забрасывать в ротациях и заменять, чтобы не перегружать себя логистикой. Военный рассказал, что их будут отправлять партиями туда, где будет намечаться прорыв ВСУ, преимущественно - в район Бахмута, потому что там у России есть определенные успехи.

  • 21 октября в РФ объявили о проведении частичной мобилизации.
  • В середине октября президент РФ Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в России должна завершиться в течение двух недель, а из 300 тысяч мобилизовано уже 222 тысячи человек.
  • 28 октября Шойгу отчитался Путину о завершении "частичной мобилизации" в России. Он сообщил, что в ряды Вооруженных сил РФ призвали 300 тыс. человек. Пока подтверждения этой информации из других источников нет. Шойгу также заявил, что дополнительный призыв не планируется. По его словам, войска будут комплектовать из контрактников и добровольцев.
  • Впоследствии Путин сообщил о завершении мобилизации в РФ. Отдельно российский диктатор заявил, что планирует посоветоваться с юристами, потому что сам и не думал, нужен ли отдельный указ, который завершит проведение мобилизации.
  • 2 ноября офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко рассказал, что военное руководство России мобилизованных зэков посылает на верную смерть, бросая их на разведку боем.

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