Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в операционной зоне южных регионов остается сложной, но контролируется Силами обороны. Противник и дальше сосредотачивает усилия на удержании собственных позиций. Активно осуществляет воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами. Но меткость наших подразделений оставила 2 беспилотных шпиона без перспектив /видео материал", - говорится в отчете "Юга".

Российские войска пытаются улучшить логистику, организуя понтонные переправы через реки Днепр и Ингулец.

В течение суток, 8 сентября, Россия нанесла 30 авиационных и 1 ракетный удар по украинским позициям, а также осуществлены пуски 3 ракет Р-27 по самолетам ВСУ.

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