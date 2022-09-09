РФ нашла способ улучшить логистику на Юге Украины
На Херсонском направлении россияне активно обустраивают понтонные переправы через реки Днепр и Ингулец, чтобы улучшить логистическое обеспечение
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в операционной зоне южных регионов остается сложной, но контролируется Силами обороны. Противник и дальше сосредотачивает усилия на удержании собственных позиций. Активно осуществляет воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами. Но меткость наших подразделений оставила 2 беспилотных шпиона без перспектив /видео материал", - говорится в отчете "Юга".
Российские войска пытаются улучшить логистику, организуя понтонные переправы через реки Днепр и Ингулец.
В течение суток, 8 сентября, Россия нанесла 30 авиационных и 1 ракетный удар по украинским позициям, а также осуществлены пуски 3 ракет Р-27 по самолетам ВСУ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.72
Покупка 39.72Продажа 40.66
-
EUR
Покупка 39.35Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное