Об этом заявила представитель Великобритании при ООН Матильда О'Келли, цитирует Укринформ .

"Решение России развязать незаконную войну против ни в чем не повинной страны несет в себе угрозы фундаментальным принципам Совета безопасности. И в то время, как Россия получает оружие для своей войны, она нарушает те же санкции ООН, которые она принимала против таких государств, как Иран и Северная Корея", - подчеркнула О'Келли.

Она отметила, что последствия войны, начатой Россией против Украины, серьезно повлияли на продовольственные цены и сырье. Это создает риски для возникновения новых конфликтов.

Также представитель Великобритании призвала другие страны отказаться от помощи российским военным и связанным с ними силам.

"Вооружение государства-агрессора подпитывает глобальную нестабильность", - отметила О'Келли.

Представительница Великобритании при ООН добавила, что для защиты принципов устава ООН государства мира должны помогать Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность.