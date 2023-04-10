РФ нарушает санкции, которые сама же принимала против Ирана и КНДР, - представитель Великобритании в ООН
Великобритания заявила, что Россия нарушает санкции ООН по оружейному эмбарго, которые сама же согласовывала в Совбезе ООН против Северной Кореи и Ирана
Об этом заявила представитель Великобритании при ООН Матильда О'Келли, цитирует Укринформ .
"Решение России развязать незаконную войну против ни в чем не повинной страны несет в себе угрозы фундаментальным принципам Совета безопасности. И в то время, как Россия получает оружие для своей войны, она нарушает те же санкции ООН, которые она принимала против таких государств, как Иран и Северная Корея", - подчеркнула О'Келли.
Она отметила, что последствия войны, начатой Россией против Украины, серьезно повлияли на продовольственные цены и сырье. Это создает риски для возникновения новых конфликтов.
Также представитель Великобритании призвала другие страны отказаться от помощи российским военным и связанным с ними силам.
"Вооружение государства-агрессора подпитывает глобальную нестабильность", - отметила О'Келли.
Представительница Великобритании при ООН добавила, что для защиты принципов устава ООН государства мира должны помогать Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность.
- Россия созвала на 5 апреля неформальную встречу Совбеза ООН, которая, по ее версии, должна быть сосредоточена на "эвакуации детей из зоны конфликта". Великобритания заблокировала вебтрансляцию этого заседания, поскольку на нем онлайн запланировали выступление уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой. Ордер на ее арест по делу о преступлениях против украинских детей 17 марта выдал Международный уголовный суд.
- 6 апреля стало известно, что представители Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Албании и Мальты вышли с заседания ООН во время выступления уполномоченной РФ по правам детей Марии Львовой-Беловой.
- 7 апреля сообщили, что компания Mykines Corporation, зарегистрированная в Великобритании, поставила в Россию электроники более чем на 1,2 миллиарда долларов. Большинство этих товаров включены в санкционные списки.
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