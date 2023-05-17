РФ наращивает военное присутствие на ЗАЭС: оккупантов уже больше, чем персонала станции
Страна-агрессор наращивает военное присутствие на временно оккупированной Запорожской АЭС. Сейчас российских военных уже больше, чем персонала станции
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"По состоянию на данный момент российских военных на ЗАЭС уже больше, чем работающего на станции персонала. Таким образом оккупанты нагнетают ситуацию, чтобы и дальше проводить ядерный шантаж", - говорится в сообщении.
В ЦНС напомнили, что захватчики готовят предварительный план эвакуации работников Росатома на захваченной Запорожской атомной электростанции.
"Коллаборантов и свезенных россиянами работников Росатома предупредили, что в скором времени может начаться принудительная эвакуация, поэтому они должны предоставить список родственников и быть готовыми выехать по первому сигналу", - отметили в ЦНС.
- Ранее сообщалось, что оккупанты похищают работников ЗАЭС для "профилактических бесед" в застенках.
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