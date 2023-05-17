Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"По состоянию на данный момент российских военных на ЗАЭС уже больше, чем работающего на станции персонала. Таким образом оккупанты нагнетают ситуацию, чтобы и дальше проводить ядерный шантаж", - говорится в сообщении.

В ЦНС напомнили, что захватчики готовят предварительный план эвакуации работников Росатома на захваченной Запорожской атомной электростанции.

"Коллаборантов и свезенных россиянами работников Росатома предупредили, что в скором времени может начаться принудительная эвакуация, поэтому они должны предоставить список родственников и быть готовыми выехать по первому сигналу", - отметили в ЦНС.