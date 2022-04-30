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Главная война с Россией РФ наращивает темпы наступления и ведет обстрелы по всем направлениям, над Затокой враг провел воздушную разведку, - Генштаб ВСУ

РФ наращивает темпы наступления и ведет обстрелы по всем направлениям, над Затокой враг провел воздушную разведку, - Генштаб ВСУ

30 апреля, 2022 суббота
07:33
война с Россией

По состоянию на 30 апреля российские окупанты наращивают темпы проведения наступательной операции и проявляют наибольшую активность на Слобожанском и Донецком направлениях

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в facebook .

По состоянию на 6:00 30 апреля отмечается, что противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне и пытается установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и получить сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.

Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически по всем направлениям российские оккупанты оказывают интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности подразделений противника не отмечено.

Армия РФ пытается обеспечить содержание резервов Вооруженных Сил Украины на Северском направлении и не допустить их перемещения в Восточную операционную зону.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить удары и огневое поражение артиллерией по Харькову.

Основные усилия окупантов сосредоточены на Изюмском направлении, где они пытаются провести наступление в направлениях Сулиговка - Новая Дмитровка и Андреевка - Большая Камышеваха.

Чтобы усилить наступающую группировку в город Изюм оккупанты дополнительно переместили подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники.

На Донецком направлении группировка противника продолжает ведение активных действий на линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на оцеплении группировки войск Сил обороны.

В Лиманском направлении, враг улучшил тактическое положение, пытается развить наступление на населенный пункт Лиман. Захватчики проводят подготовительные мероприятия по форсированию реки Северский Донец.

На Северодонецком направлении враг ведет наступление на населенный пункт Орехово.

На Авдеевском направлении с целью захвата Марьинки и Очеретиного противник оказывает интенсивное огненное влияние.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, окупанты ведут наступление на направлениях Старомайорское – Великая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле.

На Таврийском направлении подразделения противника продолжают проведение демонстрационных действий и маневров с целью введения в заблуждение и недопущения переброски наших войск на другие направления.

Оккупанты продолжают использование аэродрома Мелитополь для базирования и полетов самолетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8.

На Южнобужском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивается на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

Враг в результате штурмовых действий закрепился в районе населенного пункта Таврийское, пытается производить огненное поражение по позициям наших войск в районах населенных пунктов Александровка и Новая Заря. В районах населенных пунктов Станислав и Молодецкое наращивают подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

В целях корректировки и оценки результатов огневого поражения враг провел воздушную разведку в районе Затоки в Одесской области.

За предыдущие сутки подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены восемь воздушных целей: один самолет, одна крылатая ракета и шесть БПЛА оперативно-тактического уровня.

Российские войска продолжают нести потери и на суше. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены пять танков, одна артиллерийская система, 22 единицы бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка.

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русская агрессия
Генштаб
Затока
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