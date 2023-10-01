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Главная Война с Россией РФ наращивает силы на Купянском направлении, - начальник службы по связям с общественностью 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого
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РФ наращивает силы на Купянском направлении, - начальник службы по связям с общественностью 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого

1 октября, 2023 воскресенье
08:43
Война с Россией

РФ наращивает силы и создает новые армии в Купянском направлении. Оккупанты пополняют личный состав подразделений, понесших большие потери

Об этом сообщила майор, начальник службы по связям с общественностью 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Надежда Замрига в эфире телеканала "Эспрессо".

"Оккупанты наращивают силы на этом направлении, создают новые армии и формируют подразделения. Не исключено, что они пополняют запасы техник", - отметила Замрига.

На сегодняшний день ситуация стабилизирована, однако враг не оставляет своих намерений наступать, говорит майор.

"Купянское направление последние недели и месяцы привлекает внимание всей Украины. Ситуация периодически обостряется, потом значительными силами удается ее стабилизировать. Враг не оставляет своих намерений штурмовать, идти в наступление и дальше продолжать то, что ему не удалось. Они не откажутся от того что они хотят сделать, но увидим им это удастся", - резюмировала Надежда Замрига.

Россия производит ротацию своих войск на Купянском направлении

В частности, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телемарафона заявил , что Россия проводят ротацию своих войск на Купянском направлении из-за опасений повторного наступления ВСУ.

По его словам, те десантные бригады российской армии, которые прибывали на юг в расчете на то, чтобы остановить продвижение ВСУ, а по возможности перейти в контрнаступление, не оправдали себя.

"Любое наступление для россиян — это огромные человеческие потери, потому что их любовь к наступлению широким фронтом и густыми рядами пехоты приводит к человеческим потерям. Поэтому они вынуждены сейчас проводить там определенные ротационные действия. Это уже во второй раз. Часть войск бросили на южное направление, потому что юг для них жизненно важен. Они пытаются изо всех сил остановить продвижение ВСУ до периода, когда могут начаться дожди, рассчитывая на то, что это остановить нашу армию в полях", — сказал Тимочко.

  • Сооснователь DeepState Роман Погорелый сказал , что на Лимано-Купянском направлении усилились обстрелы. В настоящее время россияне набирают новый ударный кулак, выбирая точку наступления.
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Новости
Украина
Россия
російська армія
окупанти
наступление ВСУ
Купянск
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