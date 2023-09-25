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РФ наращивает минно-взрывные заграждения на границе с Украиной, — Генштаб

25 сентября, 2023 понедельник
20:50
Война с Россией

Россия наращивает минно-взрывные заграждения на границе с Черниговщиной и Сумщиной, а также сохраняет военное присутствие в приграничных районах

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 25 сентября.

Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения врага

Еще один удар пришелся по зенитно-ракетному комплексу противника.

В свою очередь подразделениями Ракетных войск поражены 9 артиллерийских средств, район сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов и станция РЭБ противника.

За день россияне нанесли 14 ракетных и 57 авиаударов по территории Украины

В целом РФ нанесла очередной удар 12 крылатыми ракетами "Калибр", 2 противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и 19 иранскими ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" по припортовой инфраструктуре Одесской области. Противовоздушной обороной уничтожены 11 крылатых ракет "Калибр" и все 19 "шахедов".

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, гостиница, детский сад и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток на основных участках фронта произошли 17 боевых столкновений

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В других направлениях ситуация следующая:

  • На Сиверском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары возле Леоновки Черниговской области, Поповки и Пономаренко Сумской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Клюсы, Блешня, Гремячка, Костобобров Черниговской области; Белая Береза, Волфин, Мирополье, Рясное, Пожня Сумской области и Огирцево, Гатище, Нестерное, Бударки Харьковской области.
  • На Купянском направлении противник нанес авиационные удары неподалеку от Синьковки, Ивановки, Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Новомлынск, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка, Котляровка, Табаевка Харьковской области.
  • На Лиманском направлении авиационным ударам врага подверглись населенные пункты Надежда, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Васюковка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Заречное, Диброва, Федоровка, Никифоровка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаку противника в районе Клищиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар у Пивничного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Клищиевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное и Орловка Донецкой области.
  • На Марьинском направлении на протяжении суток наши защитники успешно отразили 7 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел. Зато нанес авиационный удар в районе этого населенного пункта. Под огнем окупантов находилось более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Антоновка, Катериновка, Елизаветовка, Курахово Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива Урожайное Донецкой области.
  • На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Вербового и Роботино  Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенным пунктам, в том числе Червоное, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Пятихатки, Каменское Запорожской области.
  • На Херсонском направлении авиационным ударам подверглись Берислав, Одрадокаменка, Ольговка, Львово Херсонской области. Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов Херсонской области, в том числе Херсон, Токаревку, Антоновку Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

  • В понедельник, 25 сентября, в непризнанном Приднестровье обнаружили обломки ракеты после ночной атаки РФ на Одессу.
Луганщина
Сумщина
военные силы Украины
Черниговщина
Донетчина
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
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